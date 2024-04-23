В Челябинске мигрант извинился перед чемпионкой UFC за оскорбления

В ГУ МВД России по Челябинской области, что после изучения видеозаписи правоохранители сначала нашли автомобиль скандалиста. Владельцем оказался 40-летний челябинец. Мужчина пояснил, что за рулем машины находился его сын, который приехал в Россию в марте этого года. Известно, что иностранец был в России легально.