В Челябинске мигрант извинился перед чемпионкой UFC за оскорбления

В ГУ МВД России по Челябинской области, что после изучения видеозаписи правоохранители сначала нашли автомобиль скандалиста. Владельцем оказался 40-летний челябинец. Мужчина пояснил, что за рулем машины находился его сын, который приехал в Россию в марте этого года. Известно, что иностранец был в России легально.
Оперативники задержали молодого человека, в полиции с ним провели профилактическую беседу. Кроме того, туда же пригласили потерпевших велосипедисток. Мигрант извинился перед девушками за инцидент и оскорбления, а также перед жителями региона за поведение.
В СУ СК России по Челябинской области после инцидента проводят проверку. Александру Бастрыкину предоставят доклад о ее результатах.