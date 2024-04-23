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В Челябинске мигрант извинился перед чемпионкой UFC за оскорбления

Водителя, подрезавшего двух велосипедисток, полицейские оперативно задержали.

В ГУ МВД России по Челябинской области, что после изучения видеозаписи правоохранители сначала нашли автомобиль скандалиста. Владельцем оказался 40-летний челябинец. Мужчина пояснил, что за рулем машины находился его сын, который приехал в Россию в марте этого года. Известно, что иностранец был в России легально.

Оперативники задержали молодого человека, в полиции с ним провели профилактическую беседу. Кроме того, туда же пригласили потерпевших велосипедисток. Мигрант извинился перед девушками за инцидент и оскорбления, а также перед жителями региона за поведение.

В СУ СК России по Челябинской области после инцидента проводят проверку. Александру Бастрыкину предоставят доклад о ее результатах.

СК