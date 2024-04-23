Глава Иркутской области принял участие в заседании Совета при МИД России

На 42-м заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России под председательством министра Сергея Лаврова обсуждалось межрегиональное сотрудничество с Китаем. Иркутскую область на нем представлял губернатор Игорь Кобзев.
Как доложил на заседании глава региона, Приангарье сотрудничает к КНР давно и плотно. 71% внешнеторгового оборота нашего региона приходится именно на Китай. Постоянно проводятся мероприятия, позволяющие устанавливать все новые партнерские отношения между бизнесом Иркутской области и Китая. В прошлом году благодаря им было заключено семь экспортных контрактов. Обсуждаются несколько крупных инвестиционных проектов.
Летом будут проводиться дни русско-китайской культуры, запланированы концерты, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. В Пекине и Шэньяне состоится деловой форум с участием представителей бизнеса из обеих стран.
Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость расширения транспортного сообщения. Кроме того, он предложил использоваться площадку международного форума «Байкал» для встречи молодежи Китая и России.
Сергей Лавров рекомендовал Иркутской области продолжать укреплять отношения не только с Китаем, но и с Монголией.