Глава Иркутской области принял участие в заседании Совета при МИД России

Как доложил на заседании глава региона, Приангарье сотрудничает к КНР давно и плотно. 71% внешнеторгового оборота нашего региона приходится именно на Китай. Постоянно проводятся мероприятия, позволяющие устанавливать все новые партнерские отношения между бизнесом Иркутской области и Китая. В прошлом году благодаря им было заключено семь экспортных контрактов. Обсуждаются несколько крупных инвестиционных проектов.