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Глава Иркутской области принял участие в заседании Совета при МИД России

Обсуждалось межрегиональное сотрудничество с Китаем.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

На 42-м заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России под председательством министра Сергея Лаврова обсуждалось межрегиональное сотрудничество с Китаем. Иркутскую область на нем представлял губернатор Игорь Кобзев.

Как доложил на заседании глава региона, Приангарье сотрудничает к КНР давно и плотно. 71% внешнеторгового оборота нашего региона приходится именно на Китай. Постоянно проводятся мероприятия, позволяющие устанавливать все новые партнерские отношения между бизнесом Иркутской области и Китая. В прошлом году благодаря им было заключено семь экспортных контрактов. Обсуждаются несколько крупных инвестиционных проектов.

Летом будут проводиться дни русско-китайской культуры, запланированы концерты, выставки, мастер-классы и другие мероприятия. В Пекине и Шэньяне состоится деловой форум с участием представителей бизнеса из обеих стран.

Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость расширения транспортного сообщения. Кроме того, он предложил использоваться площадку международного форума «Байкал» для встречи молодежи Китая и России.

Сергей Лавров рекомендовал Иркутской области продолжать укреплять отношения не только с Китаем, но и с Монголией.