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В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В республике ожидаются грозы, дожди, град, усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Город Казань.KZN.RU

На территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

«В период с 15 часов 23 апреля до 02 часов 24 апреля 2024 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра 15−20 м/с, локально до 24 м/с, ливневый дождь, град (в г. Казани с 17 часов до 21 часа 23 апреля)», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, а водителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.