В Татарстане объявили штормовое предупреждение

«В период с 15 часов 23 апреля до 02 часов 24 апреля 2024 г. на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра 15−20 м/с, локально до 24 м/с, ливневый дождь, град (в г. Казани с 17 часов до 21 часа 23 апреля)», — говорится в сообщении.