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Власти Петербурга призвали отказаться от экскурсий по крышам

Жителей и гостей Северной столицы попросили пользоваться обзорными площадками вместо экскурсий по крышам.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге начинается активный туристический сезон, а значит вскоре город заполонят объявления об экскурсиях по крышам. При этом такие мероприятия пользуются популярностью у гостей и жителей города, ведь там можно увидеть Северную столицу с высоты птичьего полета. Вот только подобные экскурсии зачастую очень опасны для жизни, да и в целом они незаконны. Поэтому желающих побродить по крышам в очередной раз призвали отказаться от этой идеи. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.

— 95, а может даже 99 процентов таких экскурсий крайне опасны не только для их посетителей, но и для тех, кто находится под крышами. Крыши не предназначены для прогулок. Такие экскурсии незаконны и небезопасны, — сказал он.

Пиотровский также добавил, что в Северной столице есть порядка 40 площадок, с которых открывается прекрасный вид на город. Это и колоннада Исаакиевского собора, и Думская башня, и звонница Смольного собора. Поэтому жителей и гостей Петербурга просят вместо экскурсий по крышам выбирать более безопасные места.

туризм и отдых