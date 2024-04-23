Власти Петербурга призвали отказаться от экскурсий по крышам

В Петербурге начинается активный туристический сезон, а значит вскоре город заполонят объявления об экскурсиях по крышам. При этом такие мероприятия пользуются популярностью у гостей и жителей города, ведь там можно увидеть Северную столицу с высоты птичьего полета. Вот только подобные экскурсии зачастую очень опасны для жизни, да и в целом они незаконны. Поэтому желающих побродить по крышам в очередной раз призвали отказаться от этой идеи. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.