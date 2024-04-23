Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже отменили спектакль «Макбет» на Платоновском фестивале

Показ не состоится по техническим причинам.

Дирекция Платоновского фестиваля сообщила об отмене спектакля Театра наций на форуме искусств. Постановку планировали показать 6 июня в Воронежском концертном зале.

— Показ спектакля «Макбет» Театра Наций в рамках XIII Платоновского фестиваля не состоится по техническим причинам. Приносим зрителям искренние извинения за предоставленные неудобства, — отметили в дирекции Платоновфеста.

Что касается возврата билетов: деньги за электронные билеты автоматически поступят на банковские карты, с которых производилась оплата, в течение 10 дней, а билеты, купленные в фестивальных кассах, можно сдать по месту приобретения.

Ранее сайт VRN.KP.RU публиковал программу форума искусств.

театр