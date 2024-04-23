Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татышев-парк Красноярска вернется шкаф для обмена книг

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шкаф для обмена книгами возвращается в библиотеку Татышев-парка.

Источник: Татышев-парк

Об этом сообщили в соцсетях парка: «Как и обещали, наш шкаф преобразился — теперь на нём запечатлены сюжеты из известных книг, фильмов, мультфильмов и сказок».

Скоро библиотеку пополнят книгами, также красноярцев приглашают поделиться своими экземплярами для обмена. Часть книг останется и в Информационном центре.

"Благодаря необычному граффити, библиотека острова стала настоящим арт-объектом. Смогут ли наши гости угадать, мотивы каких произведений изображены в каждой ячейке шкафа?

Напоминаем, что в библиотеке есть одно особенное новшество — в закоулках историй спрятался необычный герой", — пишут в соцсетях.

литература