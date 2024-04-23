В Татышев-парк Красноярска вернется шкаф для обмена книг

Об этом сообщили в соцсетях парка: «Как и обещали, наш шкаф преобразился — теперь на нём запечатлены сюжеты из известных книг, фильмов, мультфильмов и сказок».
Скоро библиотеку пополнят книгами, также красноярцев приглашают поделиться своими экземплярами для обмена. Часть книг останется и в Информационном центре.
"Благодаря необычному граффити, библиотека острова стала настоящим арт-объектом. Смогут ли наши гости угадать, мотивы каких произведений изображены в каждой ячейке шкафа?
Напоминаем, что в библиотеке есть одно особенное новшество — в закоулках историй спрятался необычный герой", — пишут в соцсетях.