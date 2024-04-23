Каждый второй хабаровчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием ИИ

На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднились ответить 48% жителей Хабаровска. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись и т. д. ), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо», — комментируют респонденты.