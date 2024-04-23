Каждый второй хабаровчанин затрудняется с оценкой качества работ с использованием ИИ

Каждый второй горожанин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.
На вопрос «Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?» затруднились ответить 48% жителей Хабаровска. «Это помощь. Но нужно проверять»; «Искусственный интеллект несовершенен»; «Скорее экономия времени», «Если это творчество (литература, музыка, живопись
Горожан, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 25%. Для 27% опрошенных искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры.
Мужчины чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (30 и 24%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (58%). Защищают нейросети чаще всего респонденты до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.