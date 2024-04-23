Что построят на месте «Дачи Ахеджака» в Краснодаре — рассказали в митрополии

В лесопарковой зоне на берегу реки Кубань на месте «Дачи Ахеджака» в Краснодаре вскоре построят музеи истории православия Кубани и истории казачества, а также оборудуют площадку для просветительских мероприятий. Строительство организует Кубанская епархия за счет благотворительных средств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кубанской митрополии.