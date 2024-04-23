Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что построят на месте «Дачи Ахеджака» в Краснодаре — рассказали в митрополии

На улице Береговой планируется возвести целый комплекс зданий.

В лесопарковой зоне на берегу реки Кубань на месте «Дачи Ахеджака» в Краснодаре вскоре построят музеи истории православия Кубани и истории казачества, а также оборудуют площадку для просветительских мероприятий. Строительство организует Кубанская епархия за счет благотворительных средств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кубанской митрополии.

В духовно-просветительском и историко-культурном центрах предполагается вести воспитательную работу с подростками и молодежью. Школьникам и студентам будут рассказывать об истории Кубани, знакомить их с казачьей культурой.

Кроме того, территорию рядом с комплексом зданий благоустроят и сделают доступной для пешеходных прогулок и семейного отдыха.

Ранее участок по улице Береговой находился в собственности семьи бывшего замгубернатора Кубани Мурата Ахеджака.

строительство