На набережную Волги в Самаре запустят новый автобусный маршрут

«Летом жители всегда просят увеличить количество общественного транспорта, который ездит до Волжского проспекта, улицы Максима Горького. Новый маршрут будет ходить от госпиталя “Мать и дитя” до речного вокзала через Ново-Садовую, Солнечную, Северо-Восточную магистраль, Волжский проспект и улицу Максима Горького».
Номер нового маршрута — 88. На нем будут работать 15 автобусов. Начать перевозки собираются в ближайшее время.
«Планируем этот маршрут оставить и на зиму. Только в это время он будет курсировать до площади Революции», — пояснил «Волга Ньюс» глава дептранса.