При рождении ребенка с 1 августа семьям в Петербурге будут выдавать спецнаборы

Тем самым Смольный обеспечит пары дополнительной мерой социальной поддержки. Глава города добавил, что пока уточняют условия и порядок выдачи специального набора.
Градоначальник в ходе обращения также затронул тему помощи семьям мобилизованных участников СВО, поскольку кабмин России внес изменения в регламент предоставления им коммунальных услуг. Прежде членам семьи нужно было платить по нормативам за бойца, в случае если в квартире стоят счетчики. Сейчас в России исправили эту ситуацию.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделит более 135 млрд рублей на социальную поддержку в 2024 году.