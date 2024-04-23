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При рождении ребенка с 1 августа семьям в Петербурге будут выдавать спецнаборы

Подарочные наборы с 1 августа будут выдавать семьям в Санкт-Петербурге при рождении ребенка, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

Источник: Коммерсантъ

Тем самым Смольный обеспечит пары дополнительной мерой социальной поддержки. Глава города добавил, что пока уточняют условия и порядок выдачи специального набора.

Градоначальник в ходе обращения также затронул тему помощи семьям мобилизованных участников СВО, поскольку кабмин России внес изменения в регламент предоставления им коммунальных услуг. Прежде членам семьи нужно было платить по нормативам за бойца, в случае если в квартире стоят счетчики. Сейчас в России исправили эту ситуацию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный выделит более 135 млрд рублей на социальную поддержку в 2024 году.