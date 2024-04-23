При рождении ребенка с 1 августа семьям в Петербурге будут выдавать спецнаборы

Градоначальник в ходе обращения также затронул тему помощи семьям мобилизованных участников СВО, поскольку кабмин России внес изменения в регламент предоставления им коммунальных услуг. Прежде членам семьи нужно было платить по нормативам за бойца, в случае если в квартире стоят счетчики. Сейчас в России исправили эту ситуацию.