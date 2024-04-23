В казанском метро пассажир на ходу пытался открыть двери вагона, рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Житель Казани, попытавшийся вручную открыть дверь движущегося вагона метро на перегоне «Кремлевская» — «Козья Слобода», на три минуты задержал состав. Когда пассажир отжал створку двери, машинист остановил электропоезд, чтобы проверить. Во втором вагоне дверь оказалась приоткрыта, машинист ее закрыл, после чего поезд продолжил движение.
Задержка не повлияла на график движения. В «Метроэлектротрансе» уточнили, что пока нарушителя не задержали, так как в час пик многие могли это сделать. Инцидентом занимается служба безопасности.
Напомним, казанцам временно будет недоступен проезд по улице Меховщиков.