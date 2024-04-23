В Иркутской области усилят меры безопасности в школах

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в иркутской школе № 19 прошло совещание, посвященное обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных организациях региона. Место выбрано не случайно: на примере одной из самых больших школ города специалисты оценили существующие меры защиты, а так же обсудили их совершенствование. Как в техническом плане, так и в отношении работы с персоналом, в том числе охранниками, учениками и их родителями.