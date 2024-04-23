Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области усилят меры безопасности в школах

До 1 июня будут разработаны методические рекомендации по антитеррористической защищенности.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в иркутской школе № 19 прошло совещание, посвященное обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных организациях региона. Место выбрано не случайно: на примере одной из самых больших школ города специалисты оценили существующие меры защиты, а так же обсудили их совершенствование. Как в техническом плане, так и в отношении работы с персоналом, в том числе охранниками, учениками и их родителями.

По данными министерства образования региона, подготовлен проект распоряжения о создании межведомственной рабочей группы, которая до 1 июня должна будет разработать методические рекомендации для администраций муниципалитетов и директоров школ по антитеррористическим задачам.

В состав рабочей группы войдут представители аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области, областного парламента, силовых структур и надзорных органов. Возглавит ее замгубернатора Андрей Бунев.

Далее этот документ обсудят на Региональном Совете, и после проработки направят на утверждение главе региона.

Ранее по инициативе Игоря Кобзева было принято решение о продолжении в 2025 году предоставления субсидий из областного бюджета муниципалитетам на мероприятия по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов образования.

образование