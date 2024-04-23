Штормовой ветер накроет Крым

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветер 15−20 м/с, днем порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.
Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредили спасатели.
Возможны аварии на объектах энергетики, кроме того, существует риск падения деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20−25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт, кроме того, шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят.