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Штормовой ветер накроет Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируют синоптики в Крыму на среду, 24 апреля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по республике.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветер 15−20 м/с, днем порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, предупредили спасатели.

Возможны аварии на объектах энергетики, кроме того, существует риск падения деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.

В воскресенье ураганный ветер снес три опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. На полуострове действует штормовое предупреждение в свези с дождями, грозами и сильным ветром до 20−25 м/с. Работа Керченской паромной переправы была приостановлена с утра. Паромы возобновили движение только к вечеру 21 апреля. В Севастополе из-за неблагоприятных погодных условий не вышел в рейсы морской пассажирский транспорт, кроме того, шторм сдвинул плавучий причал, из-за чего катера на Михайловскую батарею не ходят.