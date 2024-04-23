«Сингапур и даже Чили»: «МегаФон» рассказал о приезжающих в Овсянку иностранных туристах

В год столетия со дня рождения Виктора Астафьева туристический трафик на его малую родину увеличился на треть.

На смотровую площадку «Царь-рыба» и в село Овсянка, где прошло детство писателя, приезжали не только россияне, но и иностранцы. Самыми неожиданными посетителями стали гости из Шри-Ланки, Сингапура и Чили, а среди россиян — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятия. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Смотровая площадка «Царь-рыба» находится на Слизневском утесе, на 23-м км трассы Красноярск — Дивногорск. Это одно из самых популярных туристических мест в Восточной Сибири. Помимо благоустроенной зоны отдыха, на обзорной площадке установлен огромный осетр, именно его в старину называли «царь-рыбой». Скульптура посвящена одному из знаковых произведений Астафьева о человеке и природе, их единстве и противоборстве.

С площадки открывается панорамный вид на Енисей и окрестные населенные пункты, в том числе и на родину писателя-классика — Овсянку. В селе расположен мемориальный комплекс Астафьева, а 1 мая, в вековой юбилей писателя, здесь откроется новый Национальный центр, который станет точкой сосредоточения культуры, литературы и памяти.

Проникнуться атмосферой русской деревни, узнать быт и обычаи сельчан, сюда приезжают гости со всего мира. В этом году среди иностранцев особый интерес проявили туристы из Дании — на них пришлось 19% от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Китая, Нидерландов, Таджикистана и США. В топ-10 стран по числу туристов также вошли Франция, Казахстан, Германия, Эстония и Австрия. Самыми неожиданными посетителями смотровой площадки «Царь-рыба» стали жители Шри-Ланки, Сингапура и Чили.