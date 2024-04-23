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Сотрудники мэрии Хабаровска перечислят однодневный заработок участникам СВО

Собрано больше 19 миллионов рублей на эти цели.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске с самого начала спецоперации поддерживают участников СВО и их семьи. Для них проводят юридические консультации, собирают средства и гуманитарную помощь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На сегодняшний день хабаровчане собрали около 20 тонн гуманитарной помощи и перевели в фонд поддержки участников СВО 19,3 миллиона рублей. На эти деньги были куплены комплектующие к беспилотникам, генераторные станции, одежда и многое другое.

О том, что нужно личному составу, сообщает командование воинских частей. На основании информации формируется следующая гуманитарная партия. Поступают заявки и на более дорогостоящее оборудование.

— Нам нельзя останавливаться до самой победы, потому что пауза в нашей работе, пауза в поставках дронов, антидронов, тепловизоров — это упущенные возможности на каком-то участке фронта, а может, ранение или гибель нашего бойца, — сказал мэр города Сергей Кравчук.

На заседании оперштаба по поддержке мобилизованных сотрудники администрации снова решили перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО.

благотворительность