Сотрудники мэрии Хабаровска перечислят однодневный заработок участникам СВО

— Нам нельзя останавливаться до самой победы, потому что пауза в нашей работе, пауза в поставках дронов, антидронов, тепловизоров — это упущенные возможности на каком-то участке фронта, а может, ранение или гибель нашего бойца, — сказал мэр города Сергей Кравчук.