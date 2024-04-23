В Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» прошел рейд против нелегальных таксистов

В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающей штраф до 2 000 рублей. Данная статья актуальна для иностранных граждан, так как работа в сфере пассажирских перевозок входит в перечень видов деятельности, осуществление которых без получения необходимых разрешений и регистрации является административным правонарушением.