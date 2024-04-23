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В Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» прошел рейд против нелегальных таксистов

В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «незаконная предпринимательская деятельность».

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

В ходе рейда, проведенного правоохранительными органами Новосибирской области у новосибирского аэропорта Толмачёво, были выявлены иностранные граждане, работающие таксистами без соответствующих разрешений и государственной регистрации.

В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающей штраф до 2 000 рублей. Данная статья актуальна для иностранных граждан, так как работа в сфере пассажирских перевозок входит в перечень видов деятельности, осуществление которых без получения необходимых разрешений и регистрации является административным правонарушением.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске по подозрению в получении взятки задержан сотрудник ФНС.