В Новосибирске в аэропорту «Толмачёво» прошел рейд против нелегальных таксистов

Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
В ходе рейда, проведенного правоохранительными органами Новосибирской области у новосибирского аэропорта Толмачёво, были выявлены иностранные граждане, работающие таксистами без соответствующих разрешений и государственной регистрации.
В отношении нарушителей были составлены протоколы по статье «незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающей штраф до 2 000 рублей. Данная статья актуальна для иностранных граждан, так как работа в сфере пассажирских перевозок входит в перечень видов деятельности, осуществление которых без получения необходимых разрешений и регистрации является административным правонарушением.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске по подозрению в получении взятки задержан сотрудник ФНС.