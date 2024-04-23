Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетних в Хабаровском крае

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будет дана всесторонняя оценка действиям уполномоченных должностных лиц системы органов здравоохранения города Комсомольск-на-Амуре, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Глава СК РФ поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Трубчику Э. А. представить доклад о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.