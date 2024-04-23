Первые отключения начнутся уже в мае: Опубликован график отключения горячей воды 2024 в Нижнем Новгороде

Традиционно по большему количеству адресов воду будут отключать на период в две недели. Чтобы отсутствие горячей воды в кранах не становилось неприятным сюрпризом, стоит заранее узнавать, когда отключение затронет тот или иной дом. Подробную информацию об этом можно найти на главных страницах обслуживающих компаний.