Первые отключения начнутся уже в мае: Опубликован график отключения горячей воды 2024 в Нижнем Новгороде

Ежегодно летом в Нижнем Новгороде наступает время плановых отключений горячей воды. Первые дома останутся без воды уже в мае, а жителям придётся приводить себя в порядок дедовским методом: греть воду в кастрюлях и мыться из тазика. Для удобства горожан «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды 2024 в Нижнем Новгороде.
Традиционно по большему количеству адресов воду будут отключать на период в две недели. Чтобы отсутствие горячей воды в кранах не становилось неприятным сюрпризом, стоит заранее узнавать, когда отключение затронет тот или иной дом. Подробную информацию об этом можно найти на главных страницах обслуживающих компаний.
Так, АО «Теплоэнерго» обслуживает две трети потребителей Нижнего Новгорода в Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском и Московском районах, а также охватывает часть Нижегородского и Ленинского районов. Даты и адреса отключений можно проверить на сайте компании, введя название улицы и номер дома.
Если же вы проживаете в Автозаводском районе, то в нем, как и в части Ленинского района, за обслуживание горячего водоснабжения отвечает «Волгаэнергосбыт».
Напомним, что исчезновение горячей воды в домах нижегородцев — это один из этапов подготовки систем отопления к отопительному сезону. В это время специалистами проводится плановый профилактический ремонт оборудования и проверка работоспособности всех систем.