В Новосибирске женщине отказались возвращать норковую шубу в ателье

Сроки ремонта были безвозвратно упущены, а шуба так и не вернулась к хозяйке. Женщине объяснили, что швея якобы заболела и забрала шубу к себе домой на ремонт. Разочарованная Лариса обратилась за помощью в правоохранительные органы, но там ей не смогли помочь. Не найдя поддержки в полиции, она направила претензию о расторжении договора в адрес ателье, но Елена К. предпочла ее проигнорировать.