В Новосибирске женщине отказались возвращать норковую шубу в ателье

В Новосибирске владелица ателье выплатит более 348 тысяч рублей клиентке за утраченную шубу. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.
Согласно материалам дела, в октябре 2021 года Лариса З., доверила ателье Елены К. свою норковую шубу. Вместо обещанного ремонта ей предстояло столкнуться с волокитой, игнорированием претензий и судебными разбирательствами.
Сроки ремонта были безвозвратно упущены, а шуба так и не вернулась к хозяйке. Женщине объяснили, что швея якобы заболела и забрала шубу к себе домой на ремонт. Разочарованная Лариса обратилась за помощью в правоохранительные органы, но там ей не смогли помочь. Не найдя поддержки в полиции, она направила претензию о расторжении договора в адрес ателье, но Елена К. предпочла ее проигнорировать.
Суд первой инстанции встал на сторону истицы. Ателье Елены К. было обязано выплатить ей 232 150 рублей за шубу, 10 000 рублей неустойки, 16 500 рублей за оплаченную, но не выполненную работу, 1 000 рублей компенсации морального вреда, 19 000 рублей судебных расходов и 70 000 рублей штрафа.
Не согласившись с таким решением, Елена К. обжаловала его. Она утверждала, что с октября 2018 года не вела предпринимательскую деятельность в сфере ремонта одежды из-за болезни, а помещение ателье доверила знакомой швее, которая без ее ведома взяла заказ Ларисы.
Однако суд апелляционной инстанции не поверил в эти доводы и оставил решение суда первой инстанции без изменения.