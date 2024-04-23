Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска будут отдыхать в майские праздники 8 дней

В ближайшее время новосибирцев ждет сразу несколько майских праздников, отдых в честь которых начинается еще в апреле.

АиФ-Новосибирск рассказывает, в какие дни месяца официально можно отдыхать.

До праздника весны и труда осталась неделя. В связи с 1 мая горожане будут отдыхать сразу несколько дней: с 28 апреля по 1 мая. Перед праздником сделали шестидневную рабочую неделю. Так, в субботу 27 апреля — официально рабочий день.

Кроме этого, новосибирцев ждут сразу 4 дня выходных в честь 9 мая — Дня Победы. При этом 8 мая считается сокращенным днем 1 час.

Всего жители Новосибирска смогут отдохнуть 8 дней в честь майских праздников.

праздники