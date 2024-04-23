Жители Новосибирска будут отдыхать в майские праздники 8 дней

До праздника весны и труда осталась неделя. В связи с 1 мая горожане будут отдыхать сразу несколько дней: с 28 апреля по 1 мая. Перед праздником сделали шестидневную рабочую неделю. Так, в субботу 27 апреля — официально рабочий день.