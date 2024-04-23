Актрисе волгоградского театра вручили государственную награду

Как сообщили в облкомкультуры, актриса Светлана Блохина награждена медалью «За труды в культуре и искусстве» за большой клад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
Светлана Блохина работает в волгоградском театре с 1991 года, за это время она сыграла свыше 40 ролей, став одной из ведущих актрис. В последние годы выступает и как режиссер.
В 2003 году Светлане Блохиной вручили нагрудный знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», в 2005 году — медаль Пушкина за исполнение ролей русского классического репертуара. А в 2015 году актриса получила Государственную премию Волгоградской области.