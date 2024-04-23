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В Самарской области не будут проводить перво­майскую демон­страцию в 2024 году

Об этом 23 апреля 2024 года на пленарном заседании СГД сообщил председатель Губдумы Геннадий Котельников.

Источник: CityTraffic.ru

В Самарской области в 2024 году не будет проводиться первомайская демонстрация. По словам председателя Губернской думы Геннадия Котельникова, данное решение принято на государственном уровне.

— Хочу поздравить вас с наступающими майскими праздниками — Первомаем и Днем Победы. Первое Мая всегда было праздником Труда, и для всех нас «мир, труд, май» — не простые слова, а символы великих свершений. В этом году демонстрации первомайской не будет, следовательно, не будет и нашего шествия. Все это связано с особой ситуацией. Такое решение принято на государственном уровне, — сказал спикер.