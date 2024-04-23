— Хочу поздравить вас с наступающими майскими праздниками — Первомаем и Днем Победы. Первое Мая всегда было праздником Труда, и для всех нас «мир, труд, май» — не простые слова, а символы великих свершений. В этом году демонстрации первомайской не будет, следовательно, не будет и нашего шествия. Все это связано с особой ситуацией. Такое решение принято на государственном уровне, — сказал спикер.