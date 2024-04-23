Как будет работать почта в Волгограде и области на майских праздниках 2024

В майские праздники 2024 года отделения Почты России в Волгограде и области будут работать по особому графику. 1 и 9 мая во всех отделениях будет выходной, так что получить и отправить посылки и письма в эти дни не получится, сообщили в УФПС.
— Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с Соцфондом РФ, — разъяснили в управлении.
Со 2 по 7 мая 2024 года почтовые отделения в Волгограде и области будут работать по обычному графику, а вот 8 мая — сокращенный день, двери закроются на час раньше. Письма, газеты и журналы в выходные дни почтальоны разносить не будут.