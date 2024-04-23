Погода в Челябинской области начнет портиться: ночью до −3, пойдут дожди с мокрым снегом

Северо-восточными потоками 24 и 25 апреля в регион будет поступать холодная воздушная масса, а с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в смешанной фазе — дождь с мокрым снегом. Ночные температуры ожидаются ниже нулевой отметки, а дневные не превысят плюс 10.
Из детализированного прогноза следует, что в среду, 24 апреля, будет облачно с прояснениями, повсеместно пройдут кратковременные дожди, на севере — с мокрым снегом, возможны грозы. Ветер восточный 6−11 м/с, днем завтра кое-где порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью от минус 1 до плюс 4, на юге и крайнем западе — до плюс 11, днем 24 апреля столбики термометров покажут плюс 3−8, на юге и крайнем западе поднимутся до 18.
Ночью 25 апреля умеренные осадки (мокрый снег, дожди) местами, на севере от минус 3 до плюс 2, на юге — плюс 1−6 градусов. Днем в четверг облачно, небольшие, локально — умеренные дожди, плюс 4−9, на юге — до 14 тепла. Ветер восточной четверти 4−9 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 26 апреля будет от минус 2 до плюс 3, в северной половине местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в пятницу воздух прогреется до 9−14, при переменной облачности преимущественно без осадков, а ветер неустойчивый и слабый.
В Челябинске ночью 24 апреля плюс 2−4, небольшой дождь, днем в среду — плюс 5−7, дождь, облачно с прояснениями. Ночью 25 апреля ожидается плюс 1−3, осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в четверг — плюс 5−7, дождь. Ночью 26 апреля прогнозируется плюс 1−3, небольшие осадки в виде мокрого снега, днем в пятницу плюс 9−11, преимущественно без осадков.