Погода в Челябинской области начнет портиться: ночью до −3, пойдут дожди с мокрым снегом

Из детализированного прогноза следует, что в среду, 24 апреля, будет облачно с прояснениями, повсеместно пройдут кратковременные дожди, на севере — с мокрым снегом, возможны грозы. Ветер восточный 6−11 м/с, днем завтра кое-где порывы до 15 м/с. Температура воздуха: ночью от минус 1 до плюс 4, на юге и крайнем западе — до плюс 11, днем 24 апреля столбики термометров покажут плюс 3−8, на юге и крайнем западе поднимутся до 18.