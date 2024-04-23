Воронежцев испугали похожие на взрывы громкие звуки

В прошлый раз на громкие хлопки воронежцы жаловались поздним вечером 17 апреля. Вскоре стало известно, что на левом берегу загорелся ангар. А спустя некоторое время в этот же день в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. За ночь тогда над регионом сбили несколько воздушных целей.