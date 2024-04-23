Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев испугали похожие на взрывы громкие звуки

Жители областного центра пожаловались на громкие звуки, похожие на взрывы. Сообщения приходят из разных районов города.

Источник: 36on.ru

В пресс-службе регионального правительства заверили, что обстановка в Воронеже спокойная, от оперативных служб информации о каких-либо ЧП не поступало.

Обо всех экстренных ситуациях воронежцев информирует МЧС. Оповещения, например, оперативно приходят через приложение ведомства. Кроме того, можно подписаться на официальные telegram-каналы властей и экстренных служб.

В прошлый раз на громкие хлопки воронежцы жаловались поздним вечером 17 апреля. Вскоре стало известно, что на левом берегу загорелся ангар. А спустя некоторое время в этот же день в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. За ночь тогда над регионом сбили несколько воздушных целей.

МЧС