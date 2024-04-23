Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По Башкирии ожидаются грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

Кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, по северо-востоку до +4, днем +15, +20, по востоку до +10 градусов. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 500−1000 м.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, днем при грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +18, +20 градусов.