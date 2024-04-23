По Башкирии ожидаются грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра

Кратковременные дожди, грозы, днем локально ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, по северо-востоку до +4, днем +15, +20, по востоку до +10 градусов. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в дожде 500−1000 м.