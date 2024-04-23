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Стали известны самые глупые ошибки новосибирцев на «Тотальном диктанте» 2024

В Новосибирске рассказали об ошибках горожан на акции «Тотальный диктант».

Источник: Сиб.фм

20 апреля в Новосибирске прошла всемирная акция «Тотальный диктант». Сообщается, что площадку в НГТУ посетило 404 человека. Галина Мандрикова, заведующая кафедрой филологии НГТУ НЭТИ, доктор филологических наук, доцент, рассказала о самых частых и необычных ошибках новосибирцев в диктанте.

Так, горожане писали «баллы» вместо «балов», «юнный».

Из необычных доцент отметила ошибку в слове фиолетовый — многие писали «феолетовый».

«Случились ошибки даже в слове “маскарад”, его написали во всех возможных вариациях: “маскорад”, “москарад”. Пример интересной орфографической ошибки — “клюенчатые” вместо “клеенчатые”, — рассказала Мандрикова.

Ранее сообщалось, что диктант попытался написать и искусственный интеллект.

образование