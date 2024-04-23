Стали известны самые глупые ошибки новосибирцев на «Тотальном диктанте» 2024

20 апреля в Новосибирске прошла всемирная акция «Тотальный диктант». Сообщается, что площадку в НГТУ посетило 404 человека. Галина Мандрикова, заведующая кафедрой филологии НГТУ НЭТИ, доктор филологических наук, доцент, рассказала о самых частых и необычных ошибках новосибирцев в диктанте.