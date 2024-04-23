«Ровно неделя, как я сдал багаж». Россиянин, застрявший в Дубае, добрался до Петербурга налегке

В аэропорту Дубая остаются пассажиры, которые до сих пор не вылетели в Россию после мощного ливня 16 апреля, когда в городе выпала более чем годовая норма осадков. В Эмиратах находятся российские граждане, которые приобрели билеты на рейсы иностранных авиакомпаний, хотя часть из них уже добралась до места назначения.