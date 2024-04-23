В Казани началась продажа билетов на Игры БРИКС

В Казани открылась продажа первых билетов на игры БРИКС. Билеты на соревнования по спорту, таким как плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание и другие, уже доступны для приобретения. Стоимость билетов на эти виды составляет от 100 до 300 рублей. Всего в программу Игр БРИКС войдут более 20 различных видов спорта.
Билеты можно приобрести на официальном сайте соревнований или на сайте официального партнера турнира kassir.ru. Ожидается, что билеты на остальные дисциплины будут доступны для покупки в мае.
Ранее мы писали, что Владимир Леонов поделился подробностями предстоящих Игр БРИКС. Официальное открытие Игр планируется 12 июня.