В Казани началась продажа билетов на Игры БРИКС

В Казани открылась продажа первых билетов на игры БРИКС. Билеты на соревнования по спорту, таким как плавание, спортивная гимнастика, фехтование, синхронное плавание и другие, уже доступны для приобретения. Стоимость билетов на эти виды составляет от 100 до 300 рублей. Всего в программу Игр БРИКС войдут более 20 различных видов спорта.