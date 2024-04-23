Генпрокуратура предупредила о выросшем риске диверсий и терактов в России

По словам замгенпрокурора, в 2023 году было выявлено более 200 тысяч нарушений при проверках безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. «О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — резюмировал Разинкин.