Генпрокуратура предупредила о выросшем риске диверсий и терактов в России

«Риски совершения диверсий и террористических актов в нашей стране существенно возросли», — сказал Разинкин на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Совфеда.
По словам замгенпрокурора, в 2023 году было выявлено более 200 тысяч нарушений при проверках безопасности мест массового пребывания людей и критически важных объектов. «О чем это говорит? О том, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны», — резюмировал Разинкин.