В Самаре присвоили названия бульвару и двум скверам

В Самаре присвоили названия трем территориям в Октябрьском и Ленинском районах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Так, в Октябрьском районе территория вдоль улицы Гагарина между многоквартирными домами №№ 8, 10 и 12 теперь называется «Черновский сквер». Также участок по улице Челюскинцев от улицы Ново-Садовой до проспекта Ленина получил название «сквер Академика Краснова».
Помимо этого, собственное название получила территория, расположенная в Ленинском районе по улице Мичурина от улицы Владимирской до улицы Клинической. Теперь она именуется «бульваром Владимира Золотарева». Название территория получила в честь почетного гражданина Самары, бывшего первого секретаря Куйбышевского горкома КПСС. Он способствовал возрождению Грушинского фестиваля.