В Самаре присвоили названия бульвару и двум скверам

Так, в Октябрьском районе территория вдоль улицы Гагарина между многоквартирными домами №№ 8, 10 и 12 теперь называется «Черновский сквер». Также участок по улице Челюскинцев от улицы Ново-Садовой до проспекта Ленина получил название «сквер Академика Краснова».