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В Самаре присвоили названия бульвару и двум скверам

Мэрия Самары утвердила названия трех территорий в Октябрьском и Ленинском районах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре присвоили названия трем территориям в Октябрьском и Ленинском районах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Так, в Октябрьском районе территория вдоль улицы Гагарина между многоквартирными домами №№ 8, 10 и 12 теперь называется «Черновский сквер». Также участок по улице Челюскинцев от улицы Ново-Садовой до проспекта Ленина получил название «сквер Академика Краснова».

Помимо этого, собственное название получила территория, расположенная в Ленинском районе по улице Мичурина от улицы Владимирской до улицы Клинической. Теперь она именуется «бульваром Владимира Золотарева». Название территория получила в честь почетного гражданина Самары, бывшего первого секретаря Куйбышевского горкома КПСС. Он способствовал возрождению Грушинского фестиваля.