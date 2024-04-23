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На Среднем Урале усилили меры социальной поддержки многодетных семей

С такой инициативой выступил глава региона Евгений Куйвашев, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

— Проект областного закона подготовлен в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 в законах Свердловской области, — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Внесено изменение, которое предусматривает, что малоимущие многодетные семьи получают государственную соцпомощь на основании социального контракта в приоритетном порядке.

Помимо этого, таким семьям будет положена компенсация 30 тысяч на оплату ЖКХ, бесплатное посещение музеев и выставок, питание для детей в школах. Также положены выплаты в шесть тысяч рублей на одежду.