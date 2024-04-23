На Среднем Урале усилили меры социальной поддержки многодетных семей

— Проект областного закона подготовлен в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года № 63 в законах Свердловской области, — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Внесено изменение, которое предусматривает, что малоимущие многодетные семьи получают государственную соцпомощь на основании социального контракта в приоритетном порядке.
Помимо этого, таким семьям будет положена компенсация 30 тысяч на оплату ЖКХ, бесплатное посещение музеев и выставок, питание для детей в школах. Также положены выплаты в шесть тысяч рублей на одежду.