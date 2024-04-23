День Победы в Казани 9 мая 2024: программа праздника, откуда смотреть салют

В Казани в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение около 130 мероприятий. Парад исторической техники, концерт с народным артистом Дмитрием Певцовым, салют и не только подготовили для гостей и жителей города. «Комсомолка» публикует самую подробную программу мероприятий на 9 мая в Казани.