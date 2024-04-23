День Победы в Казани 9 мая 2024: программа праздника, откуда смотреть салют

В Казани в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение около 130 мероприятий. Парад исторической техники, концерт с народным артистом Дмитрием Певцовым, салют и не только подготовили для гостей и жителей города. «Комсомолка» публикует самую подробную программу мероприятий на 9 мая в Казани.
День Победы в Казани 9 мая 2024: программа мероприятий
До 25 апреля — завершится диспансеризация ветеранов. При необходимости для них вне очереди проведут офтальмологические операции, слухо- и зубопротезирование.
С 25 апреля — в районах Казани запланированы памятно-мемориальные мероприятия. В этом году в Казани продолжатся акции «Поем двором» и «Окна Победы». Местные жители по традиции присоединятся к международным акциям «Сад памяти» и «Диктант Победы».
С 29 по 3 апреля — в центре «Патриот» состоится спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди детей и молодежи «Равнение на Победу».
С 30 апреля по 10 мая — в Казани проведут военно-спортивный сбор «Наследники Победы». Церемония открытия состоится на площади 1 Мая.
1 мая — возложение цветов к стеле «Казань — город трудовой доблести».
7 мая — большой торжественный митинг у памятника Павшим воинам в парке у ДК Саид-Галиев.
8 мая — по районам Казани состоится праздничный проезд исторической военной техники. По дороге автоколонна будет останавливаться у домов ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с Днем Победы. Представители районных администраций подарят им продуктовые наборы и открытки от главы Татарстана и мэра Казани.
В театре оперы и балета им. Мусы Джалиля для ветеранов организуют торжественное мероприятие. У памятника жителям блокадного Ленинграда пройдет большой торжественный митинг.
Программа мероприятий в Казани на 9 мая 2024
Торжественные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.
Площадь Тысячелетия.
9.30 — начало торжественной программы. В утренних и вечерних мероприятиях на площади Тысячелетия примет участие народный артист России Дмитрий Певцов.
10.00 — парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. В параде примут участие свыше 2,5 тысячи человек, в том числе военнослужащие, курсанты, студенты военных кафедр, кадетов, юнармейцев и суворовцев. Завершится празднование театрализованной композицией под песню «День Победы» в исполнении сводного хора Казани.
18.00 — вечерняя программа с выступлением мастеров искусств, молодежных групп и сводный хор Казани.
22.00 — салют над акваторией Казанки.
Парк Победы.
Празднование здесь начнется в 11.00 с парада юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников Казани. После чего запланирован гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и выступление детских и молодежных оркестров. На протяжении дня в парке будут работать различные тематические площадки.