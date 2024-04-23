Аномальную жару прогнозируют в конце апреля в Краснодарском крае

Теплая и солнечная погода радует жителей и гостей Краснодарского края уж целый месяц, и, к счастью, не собирается покидать территорию Кубани. Правда, на смену стабильным +20 придет настоящая жара. Уже в ближайшие дни в крае потеплеет до +36 градусов.
«На всей территории края преимущественно без осадков. Самые жаркие температуру ожидаются 25 апреля в южной половине края. Мы ждем потепления от +31 до +36 градусов. Это может стать рекордом», — рассказала «КП» — Кубань начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
Синоптик уточнила, что 25 апреля 1998 года в Краснодаре температура воздуха поднялась до +34,7 градусов. Поэтому в 2024 году может быть поставлен исторический рекорд температуры.
«На Черноморском побережье в этот день будет немного прохладнее, примерно на 5 — 9 градусов. Это связано с тем, что ветер дует с моря, а вода еще холодная. Температуры будут разниться даже по северо-востоку, все зависит от нашего физико-географического положения», — поделились начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.
Также в ближайшие дни ожидается небольшое усиление ветра. В обеденное время порывы могут увеличиться до 12 — 14 метров в секунду. К сожалению, к началу майских праздников в Краснодарском крае летняя жара снова сменится весенним теплом.
«С 26 апреля ожидается понижение температур, потому что начнут проходить холодные фронтальные разделы. Столбики термометров упадут почти на 10 градусов. Температуры будут находиться в пределах +26…+31 градусов», — уточнила Светлана Попова.
Еще большее похолодание ожидается на Кубани 27 апреля. Температуры понизятся до +23…25 градусов.