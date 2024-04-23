Аномальную жару прогнозируют в конце апреля в Краснодарском крае

«На Черноморском побережье в этот день будет немного прохладнее, примерно на 5 — 9 градусов. Это связано с тем, что ветер дует с моря, а вода еще холодная. Температуры будут разниться даже по северо-востоку, все зависит от нашего физико-географического положения», — поделились начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.