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В Краснодаре отремонтируют Вечный Огонь к Дню Победы

Подачу газа на время отключат.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре отремонтируют мемориальный комплекс Вечный Огонь, который находится на пересечении улиц Северной и Октябрьской на Площади Памяти Героев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Ремонт на мемориальном комплексе Вечный Огонь продлится недолго. Для проведения работ 24 апреля будет отключена подача газа, горелка не будет работать с 8 утра до 18.00.

Примерно четыре года назад была проведена масштабная реконструкция памятника. В этом году планируется привести в порядок постамент.

По словам главы городского департамента городского хозяйства и ТЭК Сергея Сторчуна, комплекс будет готов к 9 мая — празднованию Дня Победы.

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