В Краснодаре отремонтируют Вечный Огонь к Дню Победы

В краевом центре отремонтируют мемориальный комплекс Вечный Огонь, который находится на пересечении улиц Северной и Октябрьской на Площади Памяти Героев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Ремонт на мемориальном комплексе Вечный Огонь продлится недолго. Для проведения работ 24 апреля будет отключена подача газа, горелка не будет работать с 8 утра до 18.00.
Примерно четыре года назад была проведена масштабная реконструкция памятника. В этом году планируется привести в порядок постамент.
По словам главы городского департамента городского хозяйства и ТЭК Сергея Сторчуна, комплекс будет готов к 9 мая — празднованию Дня Победы.