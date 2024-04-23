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В Роспотребнадзоре напомнили волгоградцам о пользе фиников для здоровья

Съедобные плоды финиковой пальмы богаты витаминами и минералами, благодаря чему способствуют укреплению здоровья.

Источник: Волгоградская правда
Как сообщили в Роспотребнадзоре, финики богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием, а также витаминами А, С, В1, В2, В6.

Финики достаточно калорийны, однако специалисты рекомендуют употреблять вместо вредных сладостей эти плоды из-за их полезного состава, а также в связи со способностью быстро насыщать организм.

Плоды финика помогают бороться с вирусными инфекциями, успокаивают кашель и выводят мокроту, обладают общеукрепляющим действием, способны тонизировать и придавать силы.

Однако при употреблении фиников следует соблюдать осторожность, чтобы не возникло проблем с ЖКТ.

Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше не теряли свой вкус и не впитывали посторонние запахи.

здоровье