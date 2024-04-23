«Ничего живого нет». Пьяный инспектор сбил троих туристов в Шерегеше

Последний день известного на всю страну фестиваля «Грелка-фест» в Шерегеше, прославившегося спуском с горы в купальниках, омрачился трагедией. 21 апреля рано утром на дороге между посёлком и горой пьяный водитель сбил троих туристов из Красноярского края. Двое погибли, один в тяжёлом состоянии в реанимации. Подробнее у kuzbass.aif.ru.
Друзья с детства.
«Пьяный сотрудник ГИБДД сбил наших мальчиков на горнолыжном курорте Шерегеш. Влад Туруханов погиб на месте. Александр Симаков скончался в реанимации. Осипов Леонид в тяжёлом состоянии в реанимации в Таштагольской районной больнице», — такое страшное сообщение появилось в соцсетях «Подслушано Бородино». Все трое парней — 23-летние жители небольшого городка с населением в 15 тысяч человек в Красноярском крае. Одноклассники и друзья с детства.
Крёстная сестра Александра Светлана Мороз рассказала kuzbass.aif.ru, что узнала о страшной новости от лучшей подруги Саши. Так вышло, что именно её быстрее всех нашли полицейские. Они написали с просьбой срочно перезвонить и сообщили, что в ДТП погиб один и сильно пострадали двое. Тогда ещё было непонятно, кто именно погиб из-за неразберихи с документами.
«Пока Саша лежал в реанимации, мы весь день молились с его мамой. У него был разрыв печени. Позже нам сообщили, что Саша умер. Лёню отключили от ИВЛ, он дышит сам, но прогнозов нет. У него амнезия, он ничего не помнит. 21 апреля мальчики должны были выехать обратно в Бородино. За день до ДТП Саша говорил, как здорово в Шерегеше и что это лучший день в его жизни», — тихо произносит в трубку телефона Светлана.
Саша учился на тренера по футболу, шёл на красный диплом. Мечтал уехать в Испанию, где хорошие футболисты. Хотел всё успеть и всё посмотреть. Его друзья тоже были активными и любознательными. Так Влад, Саша и Лёня зимой увлеклись сноубордом и часто катались на склонах — чтобы не ударить в грязь лицом в Шерегеше.
«Мы в полиции. Отдали паспорта мальчиков. Сейчас будет суд, чтобы ему меру пресечения избрали (речь об обвиняемом — Ред.). Эти троят, что всё нормально, он начальник хозчасти со званием. Всё ему там написали, скорость немыслимая. У Владушки вообще ничего живого нет, всё переломано», — со слезами в голосе рассказала Светлане мама Саши в голосовом сообщении. Она срочно выехала накануне ночью в Шерегеш.
Про Влада Туруханова его друг Сергей написал в соцсетях небольшой некролог. Он вспомнил, как познакомился с парнем и каким он был: «Что его отличало от других — отсутствие страха перед неизвестностью и огромная жажда изменить свою жизнь в лучшую сторону. Понимая, что ему тут не место и он занимается не тем, чем хочет, Влад с лёгкостью отказывался от этого и шёл на поиски новых ориентиров для своей лучшей жизни. Влад много работал. Помогал своей семье, которую безмерно любил, и никогда не отказывал в помощи своим друзьям, если они в этом нуждались».
Трагедия сплотила жителей маленького городка. За телами мальчиков уже выехали из Бородина. Прощание с ними состоится в четверг с 12 до 13 часов в спортивной школе им. Г. А. Эллера по ул. Ленина 33а (центральный вход).
Нет тротуаров и больницы.
Следователи уже расследуют уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Таштагольского района, которого обвиняют в двух смертях. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из дорог на личной «Приоре» наехал на трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. Водителя задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Информацию о том, был ли это сотрудник ГИБДД, в Госавтоинспекции региона kuzbass.aif.ru комментировать отказались, сославшись на чужую компетенцию.
В соцсетях кузбассовцы писали, что парни, мол, шли посередине дороги. Наверняка это неизвестно, но стоит сказать, что шерегешские дороги не предназначены для пешеходов. Несмотря на громкие заявления и мечты чиновников превратить горнолыжный курорт в курорт мирового уровня.
«Приезжаю сюда уже 20 лет, но пешком тут передвигаться всегда опасно. Поэтому начинать нужно с инфраструктуры и благоустройства. А если больницу построить, то она всегда переполненная будет», — пишет один из туристов.
Проблему с дорогами власти пытаются решать, но, очевидно, не в первую очередь. В прошлом году посёлке торжественно открыли новую дорогу, кое-где появились тротуары, но этого мало. Часто передвигаться приходится пешком или на такси. С последним тоже беда. Перед началом десятидневного фестиваля Грелка Фест руководитель дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов рассказывал, что традиционное отсутствие такси и высокие на них цены решают: перевозчиков стало больше (добавилась 21 брендированная машина одного крупного сервиса).
Чудовищное ДТП обнажило и другую проблему популярного Шерегеша: людей в случае чего везут в больницу Таштагол (а это в 30 км от посёлка). Так вышло и с Сашей с Лёней.
Местные жители вопрошают: «Может быть, этот случай поможет создать в посёлке настоящий медицинский центр с травматологией? Кажется, это сильно важнее, чем аэропорт для горнолыжного курорта, где каждый сезон травмируются сотни людей только на трассах».