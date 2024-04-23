«Ничего живого нет». Пьяный инспектор сбил троих туристов в Шерегеше

Про Влада Туруханова его друг Сергей написал в соцсетях небольшой некролог. Он вспомнил, как познакомился с парнем и каким он был: «Что его отличало от других — отсутствие страха перед неизвестностью и огромная жажда изменить свою жизнь в лучшую сторону. Понимая, что ему тут не место и он занимается не тем, чем хочет, Влад с лёгкостью отказывался от этого и шёл на поиски новых ориентиров для своей лучшей жизни. Влад много работал. Помогал своей семье, которую безмерно любил, и никогда не отказывал в помощи своим друзьям, если они в этом нуждались».