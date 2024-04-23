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В РФ отменили шествие «Бессмертный полк» в очном формате

Центральный штаб «Бессмертного полка» принял решение не организовывать традиционное шествие в реальном формате в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Елена Цунаева сообщила, что «Бессмертный полк» в 2024 пройдет онлайн.

«Центральный штаб “Бессмертного полка” не будет проводить шествие в очном формате в этом году», — заявила Цунаева на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк». Ее слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будут проводиться Парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Главы регионов указали, что мероприятия отменены в целях безопасности.