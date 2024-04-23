В РФ отменили шествие «Бессмертный полк» в очном формате

Елена Цунаева сообщила, что «Бессмертный полк» в 2024 пройдет онлайн.
«Центральный штаб “Бессмертного полка” не будет проводить шествие в очном формате в этом году», — заявила Цунаева на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк». Ее слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Крыму, Псковской, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Белгородской областях не будут проводиться Парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Главы регионов указали, что мероприятия отменены в целях безопасности.