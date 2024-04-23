В Казани презентовали новый фонтанный комплекс на Булаке

Еще вдоль протока установят подсветку, сейчас работы в этом направлении выполнены на 27%. Также уже облицованы пять мостов, смонтированы 7 из 8 км кабеля для подсветки и новых сетей освещения. В общей сложности на участке установят свыше 4 тыс. светильников.