В Казани презентовали новый фонтанный комплекс на Булаке

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города, для проведения работ в канале понизили уровень воды. Сейчас там переделывают коммуникации. Ожидается, что устанавливать новое оборудование начнут уже в конце апреля.
На обновленном Булаке будет 56 фонтанов, которые будут пускать струи высотой в 10 метров.
«Раньше они (струи) были пышными, но низкими, а теперь будут направлены вверх. Это позволит реализовать различные сценарии работы», — рассказали в комитете.
Еще вдоль протока установят подсветку, сейчас работы в этом направлении выполнены на 27%. Также уже облицованы пять мостов, смонтированы 7 из 8 км кабеля для подсветки и новых сетей освещения. В общей сложности на участке установят свыше 4 тыс. светильников.