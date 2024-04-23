Юлия Самойлова прервала концерты на Кубани после порчи лекарства в Геленджике

«Нам пришлось пересмотреть планы и купить билеты. Весь запас лекарств остался у Юлии дома. А препарат ей жизненно необходимо принимать каждый день», — отметил Василий Кучумов.
Певица приехала в Геленджик на благотворительное мероприятие. Она должна была принять в нем участие и презентовать новую песню. Юлия Самойлова поселилась в отеле «Мелитополь». Как рассказал изданию ее представитель, в отеле был холодильник, но из-за наледи он не подходил под хранение лекарства. Кроме того, температуру нужно постоянно контролировать с помощью термометра.
Господин Кучумов отметил, что персонал отеля согласился взять лекарство на хранение. Однако препарат заморозили. Стоимость одной ампулы составляет почти 800 тыс. руб. Артистка получает его от минздрава.