Юлия Самойлова прервала концерты на Кубани после порчи лекарства в Геленджике

Певица приехала в Геленджик на благотворительное мероприятие. Она должна была принять в нем участие и презентовать новую песню. Юлия Самойлова поселилась в отеле «Мелитополь». Как рассказал изданию ее представитель, в отеле был холодильник, но из-за наледи он не подходил под хранение лекарства. Кроме того, температуру нужно постоянно контролировать с помощью термометра.