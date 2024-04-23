В Казахстане могут запретить отстрел сайгаков

«Район (территория) и границы участка регулирования численности животных (за исключением особо охраняемых природных территорий, на территории охотничьего хозяйства по согласованию с субъектом охотничьего хозяйства (за исключением регулирования численности сайгака)», — предлагается указывать в новой редакции заявки для охотников.
На сайте открытых НПА появился проект о внесении изменений в приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов. Комитет лесного хозяйства и животного мира намерен больше не выдавать разрешение на отстрел сайгаков.