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В Казахстане могут запретить отстрел сайгаков

Астана. 23 апреля. КазТАГ — В Казахстане могут запретить отстрел сайгаков, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Район (территория) и границы участка регулирования численности животных (за исключением особо охраняемых природных территорий, на территории охотничьего хозяйства по согласованию с субъектом охотничьего хозяйства (за исключением регулирования численности сайгака)», — предлагается указывать в новой редакции заявки для охотников.

На сайте открытых НПА появился проект о внесении изменений в приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов. Комитет лесного хозяйства и животного мира намерен больше не выдавать разрешение на отстрел сайгаков.

экология