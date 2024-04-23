В Омске кладбища перед Радоницей обработают от клещей

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска БУ «Комбинат специальных услуг» уже заключил контракт на проведение акарицидных обработок.
«1 этап планируется в третьей декаде апреля в рамках подготовки к Радонице, 2 этап — с 15 по 21 июня, 3 этап — с 1 по 10 августа, 4 этап — с 6 по 12 сентября», — написал в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Напомним, что в сегодня акарицидная обработка проходит в Советском парке. В ближайшие дни такие обработки пройдут в парке имени 30-летия ВЛКСМ, садах «Сибирь» и имени Кирова.