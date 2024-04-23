На Омскую область передали новую волну паводка из-за ситуации на Ишиме

"Обстановка, конечно, сложная у наших соседей, это и в Курганской области, и в Тюменской — на Ишиме. Что касается ишимской воды, она дойдет до нашего Усть-Ишимского района, до населенного пункта Орехово, где есть гидропост. Соответственно, это где-то к середине мая, не раньше.