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На Омскую область передали новую волну паводка из-за ситуации на Ишиме

Во вторник, 23 апреля 2024 года, начальник управления гражданской обороны и защиты населения регионального ГУ МЧС России Максим Рыбак, что паводковая вода по реке Ишим дойдет до Омской области в середине мая.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 762 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

"Обстановка, конечно, сложная у наших соседей, это и в Курганской области, и в Тюменской — на Ишиме. Что касается ишимской воды, она дойдет до нашего Усть-Ишимского района, до населенного пункта Орехово, где есть гидропост. Соответственно, это где-то к середине мая, не раньше.

Сейчас идет ежедневно небольшой рост уровня воды ежедневно, сегодня +25 сантиметров. Но это вода, которая идет с болот от таяния снега. Та вода, которая затапливает участки в Тюменской области до нас еще не дошла, она будет ближе к середине мая", — заявил Максим Рыбак.

По его словам, сейчас на территории Усть-Ишимского района проводятся оперативные мероприятия: возводятся защитные дамбы, также анонсированы берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.

Добавим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, на 22—23 апреля 2024 года также прогнозировалось достижение критериев опасного явления «половодье» с затоплением пойменных территорий в реке Шиш у села Васисс в Тарском районе. В частности, сообщалось о возможном подтоплении домов и приусадебных участков.

Напомним, ранее стало известно о том, что паводок начал уходить с юга Омской области.