На Омскую область передали новую волну паводка из-за ситуации на Ишиме

"Обстановка, конечно, сложная у наших соседей, это и в Курганской области, и в Тюменской — на Ишиме. Что касается ишимской воды, она дойдет до нашего Усть-Ишимского района, до населенного пункта Орехово, где есть гидропост. Соответственно, это где-то к середине мая, не раньше.
Сейчас идет ежедневно небольшой рост уровня воды ежедневно, сегодня +25 сантиметров. Но это вода, которая идет с болот от таяния снега. Та вода, которая затапливает участки в Тюменской области до нас еще не дошла, она будет ближе к середине мая", — заявил Максим Рыбак.
По его словам, сейчас на территории Усть-Ишимского района проводятся оперативные мероприятия: возводятся защитные дамбы, также анонсированы берегоукрепительные работы на месте слияния Иртыша и Ишима.
Добавим, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, на
Напомним, ранее стало известно о том, что паводок начал уходить с юга Омской области.