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В Новосибирской области восстановили переправу, которую размыло паводком

В поселке Базово под Новосибирском восстановлена переправа, разрушенная наводнением.

Источник: ТУАД Новосибирской области

Территориальное управление автодорог Новосибирской области сообщило о восстановлении дорожного пути. Ранее уложенные водопропускные трубы не справились с потоком воды, что привело к разрушению моста.

В настоящее время проезд возможен, однако для обеспечения дополнительной безопасности планируется уложить еще две водопропускные трубы после снижения уровня воды.

Большегрузы временно не могут проезжать через поселок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в реке Обь возле центра Новосибирска поднялся уровень воды.