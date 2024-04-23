600 студентов, школьников и дошколят посетили «Дни Распадской» в Осинниках

ОГТК — одно из базовых учебных заведений Распадской. Благодаря поддержке компании за последние несколько лет в колледже появились новое мультимедийное оборудование, четыре современные учебные лаборатории, которые Распадская продолжает оснащать новой техникой, приборами и стендами. Ежегодно студенты колледжа проходят на предприятиях Распадской практику и устраиваются на работу после защиты дипломов. В настоящее время в компании работают 1380 выпускников ОГТК.