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600 студентов, школьников и дошколят посетили «Дни Распадской» в Осинниках

«Дни Распадской» проходили в апреле в Осинниковском горнотехническом колледже (ОГТК). В течение месяца руководители и специалисты Распадской угольной компании провели в колледже около 40 профориентационных мероприятий.

Сотрудники компании выступили с лекциями, где рассказали студентам о возможностях карьерного роста в компании и поделились своими историями успеха. Они познакомили будущих горняков с современными технологиями угледобычи и востребованными специальностями, пояснили, какие социальные льготы и варианты прохождения производственной практики есть в компании. Также угольщики выступили экспертами на студенческом конкурсе профмастерства и защите курсовых работ.

Главным событием месяца стало открытие интерактивной выставки технологий. Студенты второго и третьего курсов ОГТК, старшеклассники, а также воспитанники детского сада.

№ 55 Осинников познакомились с полным циклом производства компании — от геологоразведки и добычи до обогащения угля и отгрузки концентрата потребителям. Надев VR-очки, посетители выставки совершили виртуальное путешествие по горной выработке, а с помощью тренажеров карьерной техники попробовали себя в роли работников разреза.

ОГТК — одно из базовых учебных заведений Распадской. Благодаря поддержке компании за последние несколько лет в колледже появились новое мультимедийное оборудование, четыре современные учебные лаборатории, которые Распадская продолжает оснащать новой техникой, приборами и стендами. Ежегодно студенты колледжа проходят на предприятиях Распадской практику и устраиваются на работу после защиты дипломов. В настоящее время в компании работают 1380 выпускников ОГТК.

«Дни Распадской» — масштабный профориентационный проект, который компания ежегодно организует в городах своего присутствия в Кузбассе. Благодаря этому проекту Распадская повышает эффективность взаимодействия с профильными образовательными учреждениями, знакомит студентов и школьников с востребованными рабочими специальностями, способствует уменьшению оттока талантливой молодежи из региона.

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