В Пермском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя Сэрику

Состояние белого медведя Сэрику прокомментировали в Пермском зоопарке.
22 апреля в телеграм-канале Properm.ru было опубликовано сообщение, в котором пермяки встревоженные пермяки переживали за состояние животного. На фотографиях был медведь Сэрику, на шерсти которого виднелась кровь. «Чёт медведю совсем нехорошо: нога разодрана, еле дышит», — цитирует автора фотографий издание.
В Пермском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя. В учреждении объяснили, что на шерсти зверя была не его кровь.
«Не стоит пугаться, медведь на данных фотографиях не поранился, он всего лишь поел кролика и испачкался. Да, такое тоже бывает! Животные совсем как дети — они не отличаются аккуратностью во время приёма пищи», — отмечает зоопарк.
В учреждении рассказали, что после купания шерсть Сэрику снова стала практически чистой. В данный момент у животных период гона, из-за чего медведи могут быть замкнутыми и беспокойными. Окончание гона планируется на первые числа мая.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю белого медведя Терпея, которого переместили из краевой столицы в Казань. Животное переехало на время строительства нового зоопарка в Перми. В 2023 году волонтёры группы «Друзья Московского зоопарка» сообщили о нарушениях в условиях обитания белого медведя.