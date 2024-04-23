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В Пермском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя Сэрику

Ранее на шкуре медведя заметили кровавые следы.

Источник: Пермский зоопарк

Состояние белого медведя Сэрику прокомментировали в Пермском зоопарке.

22 апреля в телеграм-канале Properm.ru было опубликовано сообщение, в котором пермяки встревоженные пермяки переживали за состояние животного. На фотографиях был медведь Сэрику, на шерсти которого виднелась кровь. «Чёт медведю совсем нехорошо: нога разодрана, еле дышит», — цитирует автора фотографий издание.

В Пермском зоопарке рассказали о состоянии белого медведя. В учреждении объяснили, что на шерсти зверя была не его кровь.

«Не стоит пугаться, медведь на данных фотографиях не поранился, он всего лишь поел кролика и испачкался. Да, такое тоже бывает! Животные совсем как дети — они не отличаются аккуратностью во время приёма пищи», — отмечает зоопарк.

В учреждении рассказали, что после купания шерсть Сэрику снова стала практически чистой. В данный момент у животных период гона, из-за чего медведи могут быть замкнутыми и беспокойными. Окончание гона планируется на первые числа мая.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал историю белого медведя Терпея, которого переместили из краевой столицы в Казань. Животное переехало на время строительства нового зоопарка в Перми. В 2023 году волонтёры группы «Друзья Московского зоопарка» сообщили о нарушениях в условиях обитания белого медведя.

флора и фауна