Владимир Кулаков: «Сделал операцию на сердце, раз в день нужно ходить к врачу»

Во вторник, 23 апреля, бывшему губернатору Воронежской области Владимиру Кулакову исполнилось 80 лет. Владимира Григорьевича с круглой датой поздравил действующий глава региона Александр Гусев. Сумели дозвониться до юбиляра и мы, хотя сделать это было нелегко.
В ответ на пожелание здоровья и активного долголетия Владимир Григорьевич очень бодрым голосом поблагодарил и сказал, что эти слова очень актуальны:
— Примерно год назад я перенес операцию на сердце. С тех пор чаще всего время провожу по графику — полдня дома, полдня в поликлинике, благо она недалеко от дома. Врачи жестко вроде бы ничего не запрещают. Например, могу ездить на любимую рыбалку. Однако желательно раз в день приходить на обследование. Я в этом плане — аккуратный пациент. Веду журнал, где записываю давление и другие жизненные показатели. Надеюсь, что это поможет нормально восстановиться.
На вопрос о нынешнем состоянии дел в Воронежской области Владимир Кулаков заявил, что считает большим «плюсом», учитывая статус приграничного с Украиной региона, все же сравнительно малый пока ущерб от атак ВСУ. Особенно по сравнению с Белгородом. Экс-губернатор уверен, что в этом большая заслуга сил ПВО, оставшихся в наследство от Советского Союза.
Одиноким себя бывший губернатор не считает.
— Сын регулярно с Москвы приезжает. А когда внучка приходит, я вообще на «седьмом небе», — признался Владимир Кулаков.
Напомним, Владимир Григорьевич Кулаков был губернатором Воронежской области в 2000—2009 годах. Шесть лет назад на радио «КП-Воронеж» он раскрыл немало секретов своей работы на этом посту и ранее, в пору работы на руководящей должности в ФСБ.