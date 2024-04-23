Владимир Кулаков: «Сделал операцию на сердце, раз в день нужно ходить к врачу»

— Примерно год назад я перенес операцию на сердце. С тех пор чаще всего время провожу по графику — полдня дома, полдня в поликлинике, благо она недалеко от дома. Врачи жестко вроде бы ничего не запрещают. Например, могу ездить на любимую рыбалку. Однако желательно раз в день приходить на обследование. Я в этом плане — аккуратный пациент. Веду журнал, где записываю давление и другие жизненные показатели. Надеюсь, что это поможет нормально восстановиться.