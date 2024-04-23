«Армия из парней делает мужчин»: из Татарстана отправляется первая партия призывников

Весенний призыв на военную службу в этом году, как обычно, начался 1 апреля и сегодня в Сухопутные войска Московского военного округа будет направлено более 20 призывников.
«Временно исполняющий обязанности военного комиссара Алексей Денькин и представители духовенства рассказали нам о важности соблюдения устава и необходимости строго следовать приказам. Для меня армия — способ проверить себя, на что я способен. У меня служили все родственники, многие друзья и отзывались исключительно положительно», — рассказал один из призывников Тимур Нигматуллин.
Как оказалось, для многих из ребят, которые сегодня отправятся служить, армия — не просто конституционная обязанность, но нечто гораздо большее.
«Армия из нас, молодых парней, делает настоящих мужчин, это важно», — рассказал призывник Шафаргат Гимадиев.
Всего, с апреля по июль, 2024 года из Республики Татарстан отправятся более 3000 призывников, в числе которых 600 специалистов.
Кроме того, более тысячи военнообязанных будут отправлены в подшефные воинские части, в числе которых Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля, Преображенский полк и Семеновский полк.