«Армия из парней делает мужчин»: из Татарстана отправляется первая партия призывников

«Временно исполняющий обязанности военного комиссара Алексей Денькин и представители духовенства рассказали нам о важности соблюдения устава и необходимости строго следовать приказам. Для меня армия — способ проверить себя, на что я способен. У меня служили все родственники, многие друзья и отзывались исключительно положительно», — рассказал один из призывников Тимур Нигматуллин.