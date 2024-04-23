В День Победы в Уфе не будет фейерверка и «Бессмертного полка»

Также в этом году не будут проводить в очном формате шествие «Бессмертного полка», сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева на пресс-конференции. «Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб “Бессмертного полка РФ” принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — сказала госпожа Цунаева.