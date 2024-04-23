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В День Победы в Уфе не будет фейерверка и «Бессмертного полка»

В День Победы в Уфе не будет традиционного фейерверка, сообщил на оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. По его словам, деньги, которые были запланированы на его организацию, будут направлены «на поддержку наших военнослужащих».

Источник: Reuters

Также в этом году не будут проводить в очном формате шествие «Бессмертного полка», сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева на пресс-конференции. «Хотела бы объявить вам решение центрального штаба: в связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб “Бессмертного полка РФ” принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — сказала госпожа Цунаева.