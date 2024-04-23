Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 мая открывается речной маршрут между Казанью и Ульяновском

С 1 мая открывается новый речной маршрут между Казанью и Ульяновском. Время в пути — 4 часа.

С начала мая жители Казани и Ульяновска смогут добраться друг до друга по воде. Между городами будет ходить скоростной теплоход «Муса Джалиль». Метеор будет отправляться из Казани в 7.00 и прибывать в Ульяновск в 11.00. Обратное отправление запланировано на 14.00, а прибытие в Казань — на 18.00.

В мае скоростной теплоход будет курсировать между городами ежедневно, кроме дней с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. С 17 мая метеор будет ходить трижды в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа.

Напомним, регулярные рейсы на скоростных суднах «Метеор» свяжут Казань не только с Ульяновском, но и с Чебоксарами. Они планируются по субботам и воскресеньям с 17 по 26 мая.

туризм и отдых