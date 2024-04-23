С 1 мая открывается речной маршрут между Казанью и Ульяновском

С начала мая жители Казани и Ульяновска смогут добраться друг до друга по воде. Между городами будет ходить скоростной теплоход «Муса Джалиль». Метеор будет отправляться из Казани в 7.00 и прибывать в Ульяновск в 11.00. Обратное отправление запланировано на 14.00, а прибытие в Казань — на 18.00.